Ярославну обещали изнасиловать и убить из-за долгов бывшего коллеги

По телефону женщине подробно рассказали, что с ней сделают Фото: Полина Вачнадзе

На своей странице в социальной сети жительница Ярославля опубликовала пост, в котором рассказала, как ей по телефону угрожал неизвестный. Выслушать довольно неприятные вещи женщине пришлось из-за долгов, которые накопил ее бывший сотрудник. Вместе ней должник не работает уже давно, но звонившим это обстоятельство никак не помешало.

- Прямо среди бела дня позвонил мужчина и начал нести какой-то бред о том, как он долго и мучительно будет насиловать меня тупыми предметами. А делать со мной это все будут за то, что один из моих сотрудников не отдает какой-то кредит, - пишет женщина.

Помимо угроз об изнасиловании ярославна выслушала и историю о том, как ее будут убивать. Женщина сделала вывод, что звонили ей коллекторы и уже написала заявление в полицию на их противоправные действия.