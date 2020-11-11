Прихожане собирают деньги, чтобы оплатить штраф за ремонт храма в Ярославской области

Храму нужен срочный ремонт. ФОТО: Наталия ВЫСОЦКАЯ

Жители села Устье Ярославского района инициировали сбор средств, чтобы погасить штраф, выписанный приходу храма Смоленской иконы Божией матери. Отец Владимир начал ремонт храма, который является объектом культурного наследия, без проведения экспертизы и без разрешения. За что и был наказан – приход должен выплатить 100 тысяч рублей.

На все бюрократические процедуры, как и на оплату штрафа, у храма просто нет денег. На ремонт – не прихоть, а суровую необходимость - как говорится, собирали всем миром. Экспертиза стоит больших средств, и это отодвинуло бы ремонт кровли и стен, который требуется немедленно, на неопределенный срок.

На помощь отцу Владимиру пришли прихожане храма. Понимая, что священник самостоятельно не справится с финансовой кабалой, они начали сбор средств для погашения штрафа. Если деньги останутся, то они пойдут на проведение экспертизы.