Стало известно, представители, каких знаков зодиака чаще пользуются мобильным

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За период с апреля по сентябрь самыми разговорчивыми оказались Тельцы, а самыми необщительными – Весы и Скорпионы.

Лидерами по продолжительности разговоров второй год подряд остаются Тельцы: в третьем и четвертом квартале они проговорили на 1,2 млрд минут (рост 13%) больше, чем годом ранее. С ними в тройке рейтинга Близнецы и Овны. Вероятно, что у них любовь к общению по телефону не зависит от внешних обстоятельств – самоизоляции, удаленной работы, учебы и т.д.

В прошлом году они также возглавляли список самых «разговорчивых» знаков. Кроме того, Тельцы, Близнецы и Овны чаще остальных пользовались мобильным интернетом.

Им понадобилось на 60% больше гигабайт, чем в прошлом году. Это совпадает с мнением астрологов, которые приписывают людям перечисленных знаков зодиака коммуникабельность и деятельную натуру.

Наименее общительными оказались Весы, Скорпионы и Стрельцы. Удивительно, но представители этих знаков звонили и использовали трафика меньше, чем Рыбы, которых астрологи называют не слишком общительными.

Большинство представителей «разговорчивых» знаков зодиака (Близнецы, Овны и Тельцы) предпочитают двухсимочные смартфоны. Среди обладателей «яблочных» телефонов лидируют Близнецы, Девы и Тельцы.

В целом за полгода с апреля по сентябрь клиенты Tele2 всех знаков зодиака увеличили спрос на разговоры на 13%, а потребление интернет-трафика – на рекордные 60%. Максимальный всплеск числа звонков был зафиксирован в апреле, а рост скачанных гигабайт – в августе, сообщает пресс-служба сотового оператора.