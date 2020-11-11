В центре Ярославля иномарка влетела в забор

К счастью, обошлось без жертв. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

ДТП произошло вчера, 10 ноября, вечером на пересечении улиц Советской и Полушкиной рощи. О случившемся ярославцы рассказали в социальных сетях.

- Кто-то очень серьезно улетел на повороте. Освещения нет. Видимо, хотел продолжить прямо ехать. Две пожарки, мигалки, куча зевак, и где-то в темноте мелькает раскореженная машина, - написали очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области, в ликвидации последствий ДТП от ведомства принимали участие 8 человек и две единицы техники. К счастью, обошлось без жертв.