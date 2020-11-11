Истекает срок заключения под стражу обвиняемого в убийстве сестер из Рыбинска

Ходатайство о продлении срока в суды пока не поступило

15 ноября истекает срок заключения под стражей Виталия Молчанова - обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух сестер в Рыбинске. По закону, ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно поступить в суд не позднее, чем за семь суток до его истечения.

Однако, как КП-Ярославль пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, материал на продление срока содержания под стражей Виталия Молчанова на настоящий момент не поступил ни в Рыбинский городской суд, ни во Фрунзенский районный суд.

Расследованием уголовного дела занимается центральный СК, возможно, что продлевать срок будут по месту производства предварительного следствия, то есть в Москве.