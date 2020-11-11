Мэра Ярославля предлагают отправить в отставку

По ее мнению депутата, мэр отвечает за то, что Добрынинский мост и Тутаевское шоссе не сдали в срок. ФОТО: страница Владимира Волкова во ВКонтакте

Мэра Ярославля Владимира Волкова предложили отправить в отставку. С такой инициативой на заседании муниципалитета выступила депутат Наталия Бобрякова.

По ее мнению, градоначальник несет прямую ответственность за то, что Добрынинский мост, Тутаевское шоссе и еще несколько объектов не были сданы в установленные сроки. Однако включать данный вопрос в повестку заседания не стали.

Как пояснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, сначала необходимо собрать нужное количество подписей и только после этого включать вопрос в повестку дня. Тему процедуры отзыва мэра пообещали отработать и донести информацию до депутатов.