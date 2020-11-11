«Осталось чуть-чуть»: Добрынинский мост обещают открыть на этой неделе

Добрынинский мост обещают открыть на этой неделе Фото: Полина Вачнадзе

Движение по Добрынинскому мосту в Ярославле обещают открыть уже на этой неделе. Ранее назывались первая декада ноября, то есть, период до 10 числа, однако, мост как был перекрыт, так и остается перекрытым. А на календаре уже 11 ноября.

- Откроем буквально в ближайшие дни. Там совсем чуть-чуть осталось Сейчас ожидаем заключения экспертизы по испытанию, по физике. На сегодняшний день почти все работы выполнены для открытия рабочего движения, - сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Для движения общественного и личного транспорта собираются открыть правую часть путепровода. Ремонт левой продолжится.