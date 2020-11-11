Ярославцы взяли пять медалей на молодежных Дельфийских играх

Ярославцы взяли пять медалей и три диплома на молодежных Дельфийских играх Фото: Правительство Ярославской области

На XIX молодежных Дельфийских играх ярославская команда завоевала пять медалей и три диплома.

На Дельфийских играх талантливые ребята соревнуются между собой в различных сферах искусства и творчества. В этом году программа была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в соревнованиях приняли участие 1706 человек из 72 регионов страны.

Ярославцы соревновались в номинациях «Фортепьяно», «Баян/аккордеон», «Флейта», «Труба», «Изобразительное искусство», «Художественное чтение», «Сольное народное пение», «Эстрадное пение», «Фотография».

Золотов в сольном пении получила 12-летняя Диана Дмитриева. Четыре бронзовые награды принесли региону студент Ярославского театрального института Динар Закиров в номинации «Художественное чтение». Диана Ашаева стала одной из лучших в сольном народном пении, а Александра Фирсова – в изобразительном искусстве. Юлия Мухина – одна из победительниц в номинации «Труба».

Дипломы в номинациях «Эстрадное пение», «Флейта» и «Фортепьяно» завоевали Анна Попович, Мария Соснина и Софья Резникова.