Мэрии Ярославля не придется платить 200 миллионов рублей проектировщику Карабулинки

Суд оставил без удовлетворения требования обеих сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Ярославля не заплатит 202,8 миллиона рублей компании, которая проектировала Карабулинскую развязку. Вчера, 10 ноября, областной арбитражный суд отклонил иск ООО «ГорКапСтрой».

В 2016 году подрядчик проводил адаптацию проекта, который впоследствии не прошел федеральную экспертизу. Произошло это потому, что финансирование проекта была не подтверждено. Компания пыталась пройти экспертизу вновь, но безуспешно. Заказчик, «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля, оплачивать работы не стал.

В результате фирма, которая считала, что выполнила все необходимые работы, обратилась в суд. Мэрия подала встречный иск о признании сделки недействительной и взыскании неустойки. Однако суд оставил без удовлетворения требования обеих сторон.