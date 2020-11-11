Ярославца будут судить за разбойные нападения на аптеки

Ярославец может отправиться в колонию на 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний безработный житель Ярославля предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в совершении трех эпизодов разбойного нападения на аптеки с использованием оружия и кражи.

Первое разбойное нападение произошло 31 декабря 2017 года. Неизвестный в медицинской маске зашел в аптеку на Московском проспекте и, угрожая провизору ножом, потребовал открыть кассу. Мужчина забрал более 26 тысяч рублей и скрылся. Меньше чем через месяц, 8 января 2018 года, похожее преступление произошло в аптеке на Титова. Тогда из кассы похитили 8,2 тысячи рублей. Спустя 5 дней аптека на Калинина лишилась более 16 тысяч. Установить личность подозреваемого удалось по результатам ДНК-анализа.

Кроме того, выяснилось, что 13 мая 2019 года обвиняемый незаконно проник на территорию склада одной из строительных фирм и вывез железобетонные плиты на сумму более 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Свою вину ярославец признал. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.