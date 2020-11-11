Ярославский «Локомотив» с разгромным счетом выиграл у бывшей команды Скабелки

Матч завершился со счетом 7:2. ФОТО: ХК "Локомотив"

Вчера, 10 ноября, ярославский «Локомотив» обыграл казахстанский «Барыс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 7:2.

У «железнодорожников» забитыми шайбами отметились Атте Охтамаа, Егор Аверин, Денис Алексеев, Егор Коршков, Владимир Ткачев. На счету этих игроков по одному голу. Дубль смог оформить Андре Петерссон, которого признали лучшим игроком матча.

В настоящее время «Локомотив» находится на третьей строчке турнирной таблицы в конференции «Запад». Следующая игра пройдет завтра, 12 ноября. На домашней арене ярославцы сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.