В Ярославской области появилась «Карта гостя» для туристов

Карта является электронной, бесплатной и не требующей регистрации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области стартовала программа лояльности для туристов «Карта гостя». Теперь гости из других регионов смогут получать существенные скидки и привилегии у партнеров проекта.

- Мы понимаем, насколько важно поддерживать туристическую отрасль в нашем регионе. Особенно сейчас, когда эта сфера понесла значительные финансовые потери в результате непростой эпидемиологической обстановки, - отметил губернатор Дмитрий Миронов.

По словам главы региона, запущенная программа даст людям возможность путешествовать с комфортом, а также повысит туристическую привлекательность Ярославской области.

Карта является электронной, бесплатной и не требующей регистрации. Любой желающий сможет скачать ее «Google Play» или «Apple Store» и сохранить в приложениях «Wallet» для iOS или «Кошелек» для «Android». Чтобы получить скидку или бонус, достаточно предъявить карту у партнера - на кассе или на ресепшен.

В настоящее время в программе участвуют 25 организаций, среди них отели, магазины, музеи, кафе и рестораны.