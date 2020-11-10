В Ярославле из-за футбольного матча ограничат остановку и стоянку машин

Ограничения будут действовать завтра, 11 ноября Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 11 ноября, с девяти часов утра в центре Ярославля временно ограничат остановку и стоянку машин. Это связано с проведением футбольного матча между «Шинником» и московским «Спартаком-2».

Ограничения будут действовать на следующих участках:

- по четной стороне улицы Свободы от Победы до Володарского;

- на улице Победы (от Свободы до Свердлова);

- на улице Свердлова (от Победы до Володарского);

- на улице Володарского (от Свердлова до Свободы).

Кроме того, с 16:30 и до окончания игры временно нельзя будет проехать по улицам Победы (от Свободы до Свердлова), Свердлова (от Победы до Володарского), Володарского (от Свердлова до Свободы).

Мэрия Ярославля просить водителей быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок.