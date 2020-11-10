Берлин, Стамбул или Ярославль? Какой город станет столицей «Тотального диктанта - 2021»

Ярославль борется за звание столицы "Тотального диктанта - 2021". ФОТО: группа "Тотальный диктант" во ВКонтакте

Ярославль вошел в число 13 российских и зарубежных городов, которые претендуют на звание столицы «Тотального диктанта - 2021».

В случае победы именно в наш город приедет автор текста, чтобы продиктовать его на главной площадке всемирной акции. Сегодня, 10 ноября, организаторы проекта сообщили о том, что автором будущего диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский. Его перу принадлежат романы «Метро 2033», «Метро 2034».

Также сегодня стартовал конкурс по выбору столицы акции. Первый этап - это народное голосование. Поддержать свой город вы можете на сайте https://totaldict.ru/voting_capital/. Каждому пользователю разрешается голосовать один раз в сутки. По итогам голосования, которое завершится 24 ноября, в шорт-лист попадут пять городов. Они продолжат борьбу в финале. Победителя объявят 6 февраля 2021 года.

Кроме Ярославля за звание столицы борются Берлин, Ижевск, Томск, Рязань, Нур-Султан, Волгоград, Калининград, Стамбул, Майкоп, Саранск, Салехард и Якутск.