В Ярославле спасатели помогли мальчику освободиться из «плена» кольца

Кольцо сняли с помощью жидкого мыла и кордовой нити. ФОТО: МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля

Спасатели ярославского Центра гражданской защиты пришли на помощь 11-летнему мальчику. Инцидент произошел вчера, 9 ноября.

Ребенок не смог снять застрявшее на пальце серебряное кольцо. Попытки мамы помочь сыну тоже оказались безуспешными. Палец опух и покраснел.

Прибывшие сотрудники центра вооружились жидким мылом и кордовой нитью. Пока шла «спасательная операция», мальчик мужественно терпел боль. После того как палец удалось освободить из «плена», маме ребенка посоветовали приложить к опухшему месту холод и купить кольцо на размер побольше.