Улица и три магазина в Ярославской области признаны лучшими в стране

Министерство промышленности и торговли РФ подвело итоги конкурса «Торговля России – 2020», задача которого – выявлять лучшие практики многоформатной торговли.

Комиссия рассмотрела 870 заявок, в каждой из 10 номинаций выбрано несколько победителей. Среди них оказалась улица Крестовая в Рыбинске, которая стала Лучшей торговой улицей страны.

А лучшими магазинами России стали сразу три торговые точки в Ярославской области. Это «Гастроном №1» в деревне Перелески Переславля-Залесского, «Шоколадный дом «Собрание» в Ярославле и ТЦ «Красавин» в поселке Некрасовское.