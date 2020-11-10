Ярославцы рассказали, какую пенсию хотели бы получать

Ярославцы рассчитывают на пенсию в размере 35,3 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники исследовательского центра портала Superjob выяснили, какую пенсию хотели бы получать жители России. Опрос проводился в 37 городах численностью более 500 тысяч человек среди экономически активного населения старше 18 лет.

Как оказалось, у ярославцев одни из самых скромных ожиданий в стране. Жители столицы Золотого кольца рассчитывают на пенсию в размере 35,3 тысячи рублей. Меньшую сумму назвали только в Набережных Челнах - 35,1 тысячи.

Самый высокие пенсии хотят получать жители Москвы - 44,5 тысячи рублей, Санкт-Петербурга - 43,5 и Хабаровска - 43,4.

Специалисты портала отмечают, что при выходе на пенсию 27% респондентов в качестве основного источника дохода видят работу или подработку, 25% - государственную пенсию. 12% опрошенных надеются на личные сбережения, 2% рассчитывают на помощь детей, еще 3% - на средства, которые вложены в негосударственные пенсионные фонды.