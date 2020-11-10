Недюжинной силы: из рыбинского спортзала украли диски для штанги и гири

Из рыбинского спортзала украли диски для штанги и гири Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рыбинской отдел полиции поступило сообщение о краже спортивного инвентаря из спортзала в микрорайоне Зачеремушный. Видимо, очень сильный рыбинец отжал решетку на окне, проник в помещение и как-то умудрился быстро вынести из него 31 диск для штанги и 6 гирь. К сожалению, вес похищенного не известен, но сумма ущерба составила 57 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого: 44-летнего местного жителя. Он пояснил, что пошел на преступление не ради красивого тела и здоровья, а исключительно для наживы. Похищенные металлические изделия он сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное нашли и изъяли.