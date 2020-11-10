Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ярославская семинария перешла на дистанционное обучение

Семинаристы проведут на удаленке две недели
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Семинаристы проведут на удаленке две недели

Семинаристы проведут на удаленке две недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославская духовная семинария перешла на дистанционный формат обучения из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщили в рабочей группе по COVID-19 при патриархе Кирилле.

На дистанте ярославские семинаристы проведут как минимум две недели: с 9 ноября по 22 ноября. А дальше – по ситуации.

Ярославская духовная семинария стала 19-ым учебным заведением в составе Русской православной церкви, где было решено перейти на онлайн обучение. У наших соседей костромичей дистант начался еще 20 октября, в Тульской области – с 22 октября, а во Владимирской – с ноября.

Образование