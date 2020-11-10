В Рыбинске снимут продолжение триллера про маньяка

В Рыбинске снимут вторую часть сериала про маньяка. ФОТО: администрация Рыбинска

В декабре в Рыбинске начнутся съемки второго сезона сериала про маньяка «Холодные берега». Первый сезон триллера, который на экранах показали в октябре прошлого года, также снимался в Рыбинске: город на время превратился в Озерск, где происходили жуткие преступления. Поисками маньяка, жертвами которого становили молодые девушки, занималась молодой следователь Алина Новинская (Екатерина Вилкова).

Второй сезон сериала «Холодные берега. Возвращение» - продолжение триллера. Героиня больше не ловит преступников, живет нормальной жизнью, но продолжает изучать психологию убийц. И на ее пути вновь встает маньяк. Он жесток и непредсказуем, а его жертвы – люди из близкого окружения Алины. Тогда героине приходится вернуться в Следственный комитет и взяться за работу.

Съемки в Рыбинске продлятся до марта 2021 года. Они пройдут в драмтеате, спорткомплексе «Метеор», школе №2, департаменте имущественных и земельных отношений.

Ранее кинокомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн» снимала в Рыбинске такие проекты, как «Убить Сталина», «Легавый-2» и «СМЕРШ».