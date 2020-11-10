В Бутусовском парке Ярославля насмерть замерз мужчина

Сегодня, 10 ноября, рано утром в Бутусовском парке под арт-объектом «Золотое кольцо» прохожие нашли труп мужчины. Ярославцы вызвали полицию и скорую помощь, медики констатировали смерть человека. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было, по предварительной версии, мужчина скончался от переохлаждения. Судя по всему, он был в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия выезжали сотрудники регионального следственного комитета. Личность умершего на данный момент не установлена, мужчина, по всей видимости, не имел постоянного места жительства.