В Ярославле пьяный водитель «БМВ» спровоцировал тройное ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера вечером, 9 ноября, на улице Труфанова в Ярославле произошло ДТП. Водитель «БМВ», 40-летний мужчина, не справился с управлением и, по словам очевидцев, вылетел на встречку и врезался в «Санг йонг». От удара иномарку отбросило в припаркованный «Фольксваген».

В аварии пострадали два человека: 44-летний водитель «Санг йонг» госпитализирован с травмами, пассажирку этой же машины направили на амбулаторное лечение. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, ярославец, который управлял немецкой иномаркой, был пьян. На него составили протокол, а машины перевезли на штрафстоянку.

За минувшие сутки в Ярославле и Ярославском районе полиция задержала девять пьяных водителей, причем двое из них попались уже во второй раз. Госавтоинспекция просит всех ярославцев: если вы заметили, что нетрезвый водитель садится за руль, сообщите об этом по телефону 30-10-10. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь и сохранит здоровье.