На ярославский стадион «Шинник» вновь запретили пускать болельщиков

Матч ярославцев со «Спартаком-2» пройдет без зрителей Фото: Мэрия Ярославля

Матч между «Шинником» и «Спартаком-2», который состоится завтра, 11 ноября, вновь пройдет при пустых трибунах. Как пояснили в ярославском клубе, таково распоряжение Роспотребнадзора – оно связано с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки и ростом рисков распространения COVID-19 в Ярославской области.

Болельщиков такая информация возмутила, ведь еще совсем недавно их зазывали на трибуны, чтобы поддержать команду, которая сейчас находится не в лучшем положении. Негодую фанаты и по поводу несправедливости: почему на хоккей в помещение можно, а на футбол на открытой площадке – нельзя?

- Ага, 500 человек на свежем воздухе – ай-ай-ай, в тысячи в «Арене» и во всяких аурах – добро пожаловать. А как же слова о задаче остаться в ФНЛ? – задают риторический вопрос болельщики.

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