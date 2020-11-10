В Юбилейном парке Ярославля установят новую игровую площадку

Игровой комплекс смонтируют до конца недели Фото: Мэрия Ярославля

В Юбилейном парке Ярославля начали устанавливать новый игровой комплекс «Ракета», который предназначен для ребят от 7 до 14 лет.

Мэр города Владимир Волков, по инициативе которого и сооружают эту конструкцию, отметил ее необычный дизайн и уверен, что юные ярославцы по достоинству оценят новую площадку.

- Совсем недавно здесь был пустырь. В этом году принято решение установить городок, чтобы дети нашли себе место для игр, приходили бесплатно отдыхать и развлекаться. Дизайн необычный, напоминает ракету, поэтому так и называется, - отметила заместитель директора МУП «Дирекция парков города Ярославля» Ирина Никитина.

смонтировать сооружение обещают до конца этой недели. Хочется верить, что новый городок не вызовет столько критики, как прошлогодняя "горка из грязи", установленная в том же парке.