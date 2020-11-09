Первые криптобиокабины от «Ростелекома» установлены в Ярославской области

Фото: ПАО «Ростелеком»

В соответствии с условиями государственного контракта компания выполнила поставку, монтаж и запуск КБК с их интеграцией в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными.

Оформить заграничный паспорт нового поколения жители региона смогут в двух МФЦ в Ярославле и Рыбинске. В настоящее время получить загранпаспорт с использованием КБК уже можно в Дзержинском филиале МФЦ областного центра. В Рыбинском филиале проводится аттестация нового оборудования.

- Основное преимущество криптобиокабины - возможность сдать биометрические данные для заграничного паспорта быстро, в удобное время и без очередей. Если ранее в процедуре оформления заграничного паспорта обязательно должен был участвовать сотрудник МВД, то теперь копии всех документов, фото и отпечатки пальцев автоматически направляются в информационную систему “Мир”. Интерфейс КБК интуитивно понятен, так что весь процесс проходит очень быстро, - пояснил директор департамента информатизации Ярославской области Александр Догадин.

Добавим, что для того чтобы оформить загранпаспорт нового образца через криптобиокабину, необходимо подать заявление в МФЦ, после чего пользователю выдается индивидуальный штрих-код, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото.