Ярославцам рассказали, как действовать, если член семьи заразился COVID-19 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Роспотребнадзор по Ярославской области опубликовал памятку, как следует действовать, если один из членов семьи подхватил COVID-19 или грипп.

В первую очередь, нужно вызвать врача. Судя по звонкам, которые раздаются в редакции КП ежедневно, для ярославцев сейчас это огромная проблема. До поликлиник не дозвониться, а идти туда многие боятся или просто не в состоянии. Департамент здравоохранения открыл горячие линии – по этим номерам можно звонить, если в регистратуре не снимают трубку телефона или вечно занято.

Если есть такая возможность, то больного надо отселить в отдельную комнату. Если квартира этого не позволяет, соблюдайте расстояние до зараженного не менее 1 метра.

Ограничьте контакт больного с другими членами семьи, особенно с детьми, пожилыми людьми и хроническими больными.

Каждые два часа проветривайте помещения, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности моющими средствами.

Больному нужно выделить отдельную посуду, которую после использования также следует дезинфицировать. Зараженный человек должен питаться отдельно от остальных членов семьи.

Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным. При контакте с ним надевайте маску и перчатки. Помните, ухаживать за зараженным должен только один член семьи.