В Ярославской области COVID-19 косит педагогов школ

Среди школьников зараженных сейчас нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным департамента образования Ярославской области на 9 ноября, в регионе COVID-19 болеют 22 сотрудника школ, в том числе 18 педагогов. Среди детей зараженных сейчас нет.

В детских садах ситуация печальнее: коронавирус зафиксирован в 22 дошкольных учреждениях Ярославля, Рыбинска и Рыбинского района, Переславля, в Угличском и Любимском районах. По информации департамента образования, заражены девять малышей и 24 работника, в том числе 13 воспитателей. На карантине сейчас находятся 43 сотрудника детских садов и 15 групп, в которых воспитываются почти 300 малышей.

На карантин по ОРВИ ушли два класса в школе №89 Ярославля, там заболели 12 человек. В детских садах, как с COVID-19, обстановка не радует: на карантине 78 групп или 1588 детей. ОРВИ подтверждена у 595 воспитанников.