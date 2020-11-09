Студенты двух факультетов ярославского педуниверситета вернулись к очному обучению

Студенты ярославского педуниверситета вернулись к очному обучению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты факультета иностранных языков и студенты-филологи Ярославского педагогического университета имени К.Д.Ушинского вернулись к очным занятиям. Напомним, что на дистанционном обучение эти два факультета, которые находятся в одном здании, но на разных этажах, ушли в середине октября.

Руководство образовательного учреждения приняло решение о смешанном режиме обучения: часть занятий будет проходить в очном режиме, часть – в онлайне.

Сегодня, 9 ноября, в ЯрГУ имени Демидова дистанционное обучение вновь продлили. На этот раз до 30 ноября.