Ветерану войны из Ярославля купят квартиру Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

97-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Пеймеру все же купят квартиру, деньги на это будут выделены из федерального бюджета.

- Сегодня мне позвонила сотрудник департамента строительства и сообщила, что постановление о выделении средств для приобретения квартир ветеранам Отечественной войны из резервного фонда России подписано министром еще 10 октября, поступления их в бюджет департамент ожидает в течение месяца, а в течение пяти дней после этого деньги будут переданы мне, - написал на своей странице в социально сети ветеран. – Мне пожелали не терять присутствия духа, собраться с силами и чуть-чуть подождать. Спасибо, буду ждать!

О непростой истории ярославского ветерана Михаила Пеймера КП-Ярославль рассказала здесь. Своего жилья у него никогда не было, сейчас Михаил Николаевич живет в квартире, которая принадлежит дочери умершей супруги от первого брака. В июле этого года суд удовлетворил иск ветерана о предоставлении ему квартиры, но с исполнения этого решение ярославцев боялся не дождаться, поэтому и привлек внимание общественности. Сейчас Михаил Николаевич полон надежды и готовится к переезду. С выбором квартиры и оформлением всех документов ему также обещали помочь.