Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается снег, дождь и сильный ветер

В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Экстренное предупреждение опубликовало главное управление МЧС России по Ярославской области.

- По данным Ярославского ЦГМС, сегодня, 9 ноября, с 18 часов на территории региона ожидаются временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Такая погода сохранится до 18 часов завтрашнего дня, - говорится в сообщении.

При ухудшении погодных условий может увеличиться количество ДТП, не исключены обрывы ЛЭП и линий связи, а также обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций.

Ярославцев просят быть внимательными и осторожными.