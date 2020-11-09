В Ярославской области на Плещеевом озере запретят ловить рыбу

Запрет на ловлю рыбы будет действовать с 20 ноября по 24 декабря. ФОТО: группа "Национальный парк "Плещеево Озеро" во ВКонтакте

С 20 ноября на Плещеевом озере нельзя будет ловить рыбу. Информация об этом появилась в группе национального парка в социальной сети.

- Такое решение приняли, чтобы обеспечить эффективную охрану озера в период нереста ряпушки и содействовать естественному воспроизводству рыбных запасов, - говорится в сообщении.

Запрет на любительскую и спортивную рыбалку вводится на всей территории Плещеева озера и будет действовать до 24 декабря включительно. Нарушители установленных правил могут нарваться на крупный штраф.