Ярославцам рассказали, как отличить грипп от COVID-19

Вирусы имеют схожую картину заболевания. ФОТО: Роспотребнадзор

В Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области рассказали, как отличить ОРВИ и грипп от COVID-19.

Вирус гриппа и коронавирус имеют очень похожую картину и могут проходить как бессимптомно, так и привести к тяжелой форме болезни и даже смерти. Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем, поэтому не стоит забывать об элементарной профилактике: маске, гигиене рук и социальной дистанции.

Самое важное отличие вирусов – скорость передачи. У гриппа более короткий инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у коронавируса. Серийный интервал для COVID-19 – примерно 5-6 дней, у гриппа – 3 дня. То есть, вирус гриппа распространяется быстрее коронавируса.

Передача в первые 3-5 дней болезни (она же бессимптомная передача) является основной причиной перехода гриппа от человека к человеку. У COVID-19 все не так: известны случаи, когда вирус распространялся за 1-2 дня до появления симптомов.

Симптомы обоих вирусов очень похожи, но данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случае являются легкими или бессимптомными, 15% - тяжелыми и 5%- критическими, требующими вентиляции. Доля тяжелых и критических случаев выше, чем в случае гриппа.

Гриппом чаще всего заражаются дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Что касается COVID-19, то пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелого протекания инфекции.