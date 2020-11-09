Житель Ярославля подозревается в убийстве знакомого

В убийстве жителя Ярославля подозревается его знакомый. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

Убийство произошло во Фрунзенском районе Ярославля. По факту случившегося региональное управление СК России возбудило уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сегодня, 9 ноября, ночью в общежитии на улице Судостроителей обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний знакомый убитого.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о заключении ярославца под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.