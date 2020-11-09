«Обнаглевший воротник»: лиса вышла к ярославцам на Пятерке

Рыжая красавица бегала по району два дня. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В выходные очередная гостья из леса заявилась в город. Лису заметили жители Пятерки: животное бегало недалеко от Леонтьевского кладбища, забежало на территорию Музея боевой славы.

Те, кто встретился с гостьей из леса, пишут о ней разные отзывы.

- 2020 год удивляет. Красавица-лисичка на Пятерке. Пугливая и это хорошо, - говорит автор фотографий.

- Совсем не пугливая! 7 ноября в 10 вечера не могли ее отпугнуть на Добрынина около дома 26. Ничего не боится, подходит очень близко, - говорят другие очевидцы.

В этом году ярославцы смогли наблюдать на улицах города и лисиц, и кабанов, и медведя Правда, встреча с последним закончилась для мужчины травмой ноги. В основном горожане животных жалеют, явно, что не от сытой жизни они выбираются к людям. Нов то же время люди осторожничают – любой, даже самый спокойный и мирный на вид зверь может оказаться бешеным.

Лица, которая зашла в Ярославль в воскресенье, по крайней мере, по виду от голода не страдает.

- В зимнем меху уже, не облезлая.

- Зимы нет, вот они в шоке все и бегают.

- Просто обнаглевший воротник.