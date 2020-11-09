В Данилове Ярославской области выбрали нового главу

Главой Данилова стал предприниматель Алексей Амосов. ФОТО: группа "Мэрия города Данилов Ярославской области" во ВКонтакте

Главой Данилова Ярославской области стал предприниматель Алексей Амосов. Его кандидатуру поддержали 8 из 13 депутатов муниципального совета. Отметим, что у новоизбранного чиновника был всего один соперник.

- Впереди трудная и очень ответственная работа для процветания и блага всех горожан, и будет правильным прислушаться ко всем неравнодушным и активным жителям моего родного города. Давайте вместе сделаем Данилов лучше и комфортнее, безопаснее и краше! - написал Алексей Амосов на странице городской мэрии в социальной сети.

Напомним, прежний глава Данилова Иван Свечушкин трагически погиб при пожаре в доме в апреле этого года.