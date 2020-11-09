Асфальт Ярославля обезобразили вандалы

Объявления нарисовали почти во всех районах города Фото: Полина Вачнадзе

В минувшие выходные ярославским вандалам не сиделось на месте: центр города, Пятерка, Брагино исписали предложениями о работе. Корявым почерком надписи белой краской нанесли на асфальт.

- Подрядчик принимает немалые усилия, чтобы удалить надписи. Наверное, и услуги, указанные в тексте, такие же незаконные, как и действия «художников», - написал на своей странице в социальной сети глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Но все предложения за эти дни стереть так и не удалось. Отмыть белую краску оказалось делом не простым. А вот кого наказывать за такую рекламу – не понятно. Организация, телефоны которой указаны в объявлениях, по закону вроде как и не при чем. Поэтому в комментариях и возникли предложения изменить постановление мэрии и штрафовать за порчу имущества те компании, телефоны которых значатся. А художников – отлавливать по камерам и показательно наказывать.

Некоторые к произошедшему отнеслись философски:

- Жизнь в городах приучает смотреть разве что себе под ноги. О том, что на свете бывает небо, никто не вспоминает.