Для студентов Демидовского университета Ярославля продлили дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Ярославского государственного университета имени Демидова продолжаю учиться в дистанционном режиме. Такой формат получения образования продлится как минимум до 30 ноября. Соответствующее распоряжение подписал ректор университета.

Теоретические знания студенты будут получать в онлайн формате, те лабораторные работы, которые невозможно отложить, - в очном режиме, но с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Причина понятна – коронавирусная инфекция. Ежедневно в регионе фиксируется значительный прирост заболевших, смертность тоже бьет все рекорды.