Ярославцы пожаловались на состояние детской площадки у ТЮЗа

На детской площадке и рядом с ней валяется мусор. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Ярославцы в социальных сетях пожаловались на состояние детской площадки у ТЮЗа.

- Качели сломаны, горка вся ободрана, страшно за детей, что могут зацепить занозы. Мусор кругом, валяющиеся мусорки. Дорожки все убиты, дети запинаются и падают. Рядом с площадкой разбросан строительный мусор и доски. ТЮЗ тоже в страшном состоянии. И все это в центре Ярославля, - написала жительница города.

Пользователи Сети отреагировали на пост:

- Так ваши же дети ломают и мусорят. Воспитывайте правильно, - высказала свое мнение Алла В.

В комментариях ярославцы отмечают, что нередко на игровой площадке время проводят не дети, а взрослые, для которых установленные качели и горки точно не предназначены.

Некоторые считают, что местные власти должны лучше следить за порядком, в том числе и за состоянием детских городков. Однако многие уверены: начинать надо в первую очередь с себя.

- Можно ругать руководителей, искать крайних, но все это дело рук каких-то недалеких людей. Самим надо беречь то, что сделано для удобства себя и окружающих, - написал Сергей В.