На новогодние праздники из Ярославля в Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда в Санкт-Петербург и Мурманск будут ходить с 25 декабря
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В новогодние и рождественские праздники из Ярославля в Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда. Информация об этом появилась на сайте федеральной пассажирской компании.
- Число составов увеличат в период с 25 декабря по 10 января, - уточняет пресс-служба ФПК.
Кроме того, в указанные даты будут ходить дополнительные поезда из Ярославля в Мурманск.
Также в праздничные дни РЖД планирует запустить специальные туристические поезда и беспересадочные группы вагонов по наиболее популярным маршрутам для зимнего отдыха.