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На новогодние праздники из Ярославля в Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда

Число составов добавят в последние дни декабря и первой декаде января
Светлана Крутикова
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Дополнительные поезда в Санкт-Петербург и Мурманск будут ходить с 25 декабря

Дополнительные поезда в Санкт-Петербург и Мурманск будут ходить с 25 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние и рождественские праздники из Ярославля в Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда. Информация об этом появилась на сайте федеральной пассажирской компании.

- Число составов увеличат в период с 25 декабря по 10 января, - уточняет пресс-служба ФПК.

Кроме того, в указанные даты будут ходить дополнительные поезда из Ярославля в Мурманск.

Также в праздничные дни РЖД планирует запустить специальные туристические поезда и беспересадочные группы вагонов по наиболее популярным маршрутам для зимнего отдыха.