В Ярославле столкнулись две иномарки: водители госпитализированы

От удара одна из иномарок вылетела в кювет. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" во ВКонтакте

ДТП произошло сегодня, 8 ноября, утром в районе Резинотехники. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля «Шевроле», сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что у обеих машин сильно повреждена передняя часть. По всей видимости, удар был такой силы, что одна из иномарок вылетела в кювет. В результате ДТП пострадали оба водителя, с травмами их доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.