На смену осени придет зима: ярославцев ждут заморозки и снег

В понедельник и вторник в Ярославле ожидается небольшой снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодняшний день, 8 ноября, станет финалом уходящей метеорологической осени. В Центральную Россию прорвется холодный атмосферный фронт, сообщается на сайте «Метеовести».

- Температурный фон всю предстоящую неделю будет понижаться и, по сути, условно наступит метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха будет колебаться около 0 градусов и даже немного ниже, - говорят синоптики.

Завтра, 9 ноября, по данным центра «Фобос», в Ярославле ночью 0..+2°, днем +2..+4°, ветер западный, умеренный. Возможен небольшой снег.

10 ноября, во вторник, ночью и днем ожидается +1..+3°, ветер северо-западный порывами до 12 метров в секунду. Как и в понедельник, синоптики прогнозируют небольшой снег.

11 ноября температура опустится чуть ниже - ночью и днем -1..+1°. Будет ясно и без осадков.

12 и 13 ноября ночью и днем 0..-2°, ожидается переменная облачность.

14 ноября будет пасмурно, температура ночью и днем -1..+1°, ветер слабый.