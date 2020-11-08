Ярославскому ветерану войны помогут оформить документы для приобретения жилья

Деньги для выплаты субсидий ветеранам должны поступить в регион до конца года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Пеймеру помогут оформить документы для приобретения жилья. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина.

- В настоящее время осуществляется процедура перечисления средств из федерального бюджета в региональный бюджет. Как только средства поступят, в максимально короткие сроки совместно с департаментом строительства области поможем Михаилу Николаевичу оформить положенные документы для получения выделенных средств на приобретение жилья. По всем юридическим вопросам постоянно оказываем содействие и помощь участнику войны. Сделаем все возможное, чтобы уже в этом году Михаил Николаевич справил новоселье, - написала Наталия Косихина.

Напомним, ранее в социальной сети ветеран рассказал о том, что решение суда, согласно которому ему должны предоставить жилье по договору социального найма, не исполняется уже несколько месяцев. В ответ департамент строительства сообщил, что до конца года в регион должны поступить деньги для выплаты субсидий ветеранам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.