В Ярославской области две легковушки не смогли поделить дорогу

36-летнего водителя «ВАЗ-21074» с травмами доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП произошло вчера, 7 ноября, в 18:40 на трассе «Москва - Холмогоры» в Даниловском районе. По предварительной информации, столкнулись два отечественных автомобиля - «ВАЗ-21074» и «ВАЗ-21074».

- В результате аварии пострадал один человек - 36-летний водитель «ВАЗ-21074». Мужчину с травмами доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.