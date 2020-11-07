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Ярославцев предупреждают: на регион надвигается сильный ветер

Погода испортится в ближайшие часы
Светлана Крутикова
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Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Непогода накроет Ярославскую область сегодня, 7 ноября, вечером.

По данным ярославского ЦГМС, с 18 часов в некоторых районах региона ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Синоптики предупреждают: ветрено будет в течение суток.

При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, сообщают специалисты Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Будьте внимательны и осторожны!