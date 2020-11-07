Дорогая любовь: два ярославца за кражу спиртного могут отправиться в колонию на семь лет

Приятели вынесли из магазина четыре бутылки спиртного Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двум жителям Заволжского района Ярославля может дорого обойтись любовь к алкоголю. 25-летний и 26-летний мужчины обвиняются в грабеже.

По версии следствия, в июне этого года злоумышленники, будучи пьяными, зашли в один из винных магазинов. Приятели взяли по две бутылки водки объемом 0,5 литра и, решив не расплачиваться, направились к выходу. Сотрудница торговой точки попросила молодых людей вернуть похищенное на место, однако ярославцы выбежали из магазина и скрылись в неизвестном направлении.

К настоящему времени расследование завершено, дело передано в суд. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.