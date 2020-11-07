Людям негде мыться: ярославская прокуратура требует обеспечить жителей баней

Баня не работает уже полтора месяца, а сроки ремонта до сих пор не определили и смету не составили. ФОТО: пресс-служба прокуратуры Ярославской области

В Пошехонье единственную общественную баню с 14 сентября закрыли на капитальный ремонт. Жителям 79 домов, в которых нет центрального водоснабжения, стало негде мыться. Альтернативы закрытой бане в городе нет. Пошехонцы решили обратиться за помощью в прокуратуру.

Правоохранители провели проверку и установили, что сроки проведения ремонта до сих пор не определены и смета не составлена, хотя баня не работает уже полтора месяца.

- При этом администрация городского поселения не принимает никаких мер по организации бытового обслуживания населения в части предоставления услуг бани, что влечет нарушение прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучие, благоприятные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Результаты проверки направили в суд. Прокурор требует, чтобы пошехонские власти обязали обеспечить жителей баней.