Врезался в ограждение и перевернулся: в ДТП в Ярославской области погиб водитель

От полученных травм водитель скончался на месте Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла вчера, 6 ноября, в 21:40 на улице Максима Горького в Рыбинске. По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-2108» врезался в дорожное ограждение, которое разделяет транспортные потоки, а затем перевернулся, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП 32-летний водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.