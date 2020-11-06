У ярославского «Шинника» новый тренер

Юрий Газзаев приступит к своим обязанностям в понедельник Фото: Правительство Ярославской области

Тренером ярославского футбольного клуба «Шинник» стал Юрий Газзаев. Его официальное назначение произойдет в понедельник, 9 ноября.

Под руководством Газзаева «Шинник» выступал в сезоне 2011-2012 годов и боролся за выход в премьер-лигу. Сейчас ярославская команда находится на последнем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

– Конечно, очень важно выправить ситуацию, – отметил Юрий Газзаев. – Необходимо выстроить систему, где «Шинник» был бы главным звеном, но в то же время требуется хорошая молодежная команда, которая в перспективе будет пополнять главный состав. И я готов делиться опытом и знаниями. Сейчас нужно изучить ситуацию изнутри, после этого буду брать на себя конкретные обязательства.

Сегодня Юрий Газзаев встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Он сообщил, что в ближайшее время намерен пообщаться с футболистами.