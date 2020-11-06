В Ярославле береза упала на остановку общественного транспорта

ФОТО: Группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле старая береза рухнула на остановку общественного транспорта. ЧП произошло на проспекте Авиаторов в Заволжском районе около полудня. В это время на улицах и остановках не так многолюдно, поэтому никто не пострадал.

Скорее всего, рухнуло дерево из-за сильных порывов ветра. Еще вчера, 5 ноября, региональный МЧС предупреждал об ухудшении погоды. Кстати, сегодня она не улучшится: с 18:00 6 ноября до 18:00 7 ноября в отдельных районах Ярославской области ветер снова усилится - до 15-17 метров в секунду.