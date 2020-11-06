В Ярославле проходят соревнования по роллер-спорту

Защищать честь Ярославской области будут около 30 спортсменов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле проходят чемпионат и первенство России по роллер-спорту в дисциплине «фристайл». Стартовали они сегодня, 6 ноября, и продлятся до 8 числа.

В наш город приехали более 130 участников из 12 регионов страны. Защищать честь Ярославской области будут около 30 спортсменов – есть надежда не только на новые разряды, но и новые официальные рекорды.

Соревнования пройдут по дисциплинам «фристайл-слалом», «скоростной слалом», «прыжки в высоту на роликовых коньках». Всего будет разыграно 40 комплектов наград.